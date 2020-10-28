Китай откажется от двигателей внутреннего сгорания

Машины с традиционными силовыми установками прекратят производить в КНР уже через 15 лет.
В 2035 году в Поднебесной завершат производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Таким образом, власти страны планируют полностью перейти на экологический транспорт.
Отмечается, что к 2035 году 50% автомобилей из общего числа продаваемых в стране должны иметь электрическую, водородную или гибридную силовую установку.
Напомним, в 2019 году на автомобили, работающие на новых видах энергии, в КНР приходилось около 5% всех продаж транспортных средств. По прогнозам, за 15 лет этот показатель должен сократиться в десять раз.
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