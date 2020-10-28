Названы самые технологичные и инновационные города Украины за 2020 год

Эксперты в области технологий smart-city определили 12 самых технологичных и инновационных городов Украины. Как сообщает компания-разработчик и поставщик IT-решений “ИТ-Интегратор”, конкурс Smart City Awards прошел в рамках форума Kyiv Smart City Forum 2020.
Форум впервые состоялся в онлайн-формате, что позволило организаторам максимально привлечь лучших мировых экспертов отрасли из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Великобритании.
Из более 100 заявок жюри определило лучшие города в восьми номинациях. Также это позволило собрать около 10 тысяч участников, что вдвое больше, чем в прошлом году, когда форум проходил в оффлайне.
Критерии:
Награды распределились следующим образом:
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