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Названы самые технологичные и инновационные города Украины за 2020 год

Названы самые технологичные и инновационные города Украины за 2020 год

Эксперты в области технологий smart-city определили 12 самых технологичных и инновационных городов Украины. Как сообщает компания-разработчик и поставщик IT-решений “ИТ-Интегратор”, конкурс Smart City Awards прошел в рамках форума Kyiv Smart City Forum 2020.

Форум впервые состоялся в онлайн-формате, что позволило организаторам максимально привлечь лучших мировых экспертов отрасли из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Великобритании.

Из более 100 заявок жюри определило лучшие города в восьми номинациях. Также это позволило собрать около 10 тысяч участников, что вдвое больше, чем в прошлом году, когда форум проходил в оффлайне.

Критерии:

  • насколько местная власть внедряет оригинальные и новаторские решения по цифровизации и развитию инфраструктуры города;
  • улучшаются ли системы и сети в результате такой работы;
  • в какой мере реализуются цифровые технологии и насколько эти проекты экономически эффективны,
  • также оказывают ли они позитивное влияние на жизнь жителей.

Награды распределились следующим образом:

  • Лучший энергоэффективный город с населением более 100 тысяч человек — Тернополь.
  • Лучший энергоэффективный город с населением менее 100 тысяч человек — Каменец-Подольский.
  • Лучший экологический город с населением более 100 тысяч человек — Львов.
  • Лучший экологический город с населением менее 100 тысяч человек — Тетиев.
  • Лучший смарт-безопасный город с населением более 100 тысяч человек — Днепр, Винница.
  • Лучший цифровой город с населением более 100 тысяч человек — Харьков.
  • Лучший инклюзивный город с населением более 100 тысяч человек — Никополь.
  • Лучший инклюзивный город с населением менее 100 тысяч человек — Пирятин.
  • Лучшая архитектура города с населением более 100 тысяч человек — Львов.
  • Лучшая архитектура города с населением менее 100 тысяч человек — Тростянец.
  • Лучший мобильный город с населением более 100 тысяч человек — Львов.
  • Лучший мобильный город с населением менее 100 тысяч человек — Мукачево.
По материалам Дело
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