Водителей предупредили о штрафе за самостоятельно установленные ксеноновые лампы на авто

Установка ксеноновых ламп в оптику без линз не дает много преимуществ автомобилисту, а встречных водителей может ослеплять.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

“Замена ламп фар на ксеноновые, безусловно, создает лучшую видимость для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей, создавая аварийно опасную ситуацию. Особенно это касается установки ксенонов в неприспособленные заводом-производителем фары. Поэтому в фары автомобиля можно устанавливать только те лампы, которые предусмотрены заводом производителем”, – говорится в сообщении.

Что запрещено:

если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, то самостоятельно менять тип ламп запрещено;

не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Эксплуатация автомобиля в таком случае запрещена.

“Сотрудники полиции за этим следят. И водители, которые самостоятельно установили ксеноны с нарушением требований технической документации, могут быть привлечены к ответственности”, – сообщает Дорожный адвокат.

Размеры штрафов:

полицейские квалифицируют такие действия по одной из двух норм КУоАП. А именно, в соответствии с ч. 2 ст. 122 КУоАП использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов влечет за собой штраф в размере 425 грн;

согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП, за управление водителем транспортным средством переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн;

если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки до устранения неисправностей или доставки на штраф-площадку.

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