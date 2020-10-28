Водителей предупредили о штрафе за самостоятельно установленные ксеноновые лампы на авто

Установка ксеноновых ламп в оптику без линз не дает много преимуществ автомобилисту, а встречных водителей может ослеплять.
Об этом сообщает Дорожный адвокат.
“Замена ламп фар на ксеноновые, безусловно, создает лучшую видимость для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей, создавая аварийно опасную ситуацию. Особенно это касается установки ксенонов в неприспособленные заводом-производителем фары. Поэтому в фары автомобиля можно устанавливать только те лампы, которые предусмотрены заводом производителем”, – говорится в сообщении.
Что запрещено:
“Сотрудники полиции за этим следят. И водители, которые самостоятельно установили ксеноны с нарушением требований технической документации, могут быть привлечены к ответственности”, – сообщает Дорожный адвокат.
Размеры штрафов:
Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки до устранения неисправностей или доставки на штраф-площадку.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проверят стоимость квартир каждого: украинцы по-новому будут платить налог на недвижимость12 ч. назад - 61774 16
Правительство выделило еще один коммунальный тариф для населенияВчера, 14:00 - 5139 10
Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдать9 ч. назад - 5047 8
На Подольско-Воскресенском мосту начали устанавливать еще три больших металлоконструкции (видео)Вчера, 15:50 - 852 5
Минсоцполитики объяснило, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсии12 ч. назад - 81799 4
Минсоцполитики объяснило, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсии12 ч. назад - 81799 4
Проверят стоимость квартир каждого: украинцы по-новому будут платить налог на недвижимость12 ч. назад - 61774 16
Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдать9 ч. назад - 5047 8
Китай откажется от двигателей внутреннего сгорания18 ч. назад - 2276 4
Некоторым пенсионерам могут оформить стаж в двойном размере6 ч. назад - 2153
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Позавчера, 11:53 - 438 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 489
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 799
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 701
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 1032