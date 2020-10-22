Harley-Davidson выпустил электрический велосипед (фото)

В Harley-Davidson убеждены, что за электрическим транспортом будущее. Поскольку электрический мотоцикл LiveWire могут позволить себе далеко не все желающие, производитель мотоциклов из Милуоки основал дочернюю компанию, которая будет выпускать электрические велосипеды.
“Пространство электрических велосипедов находится в авангарде глобальной революции мобильности. Создание Serial 1 позволяет Harley-Davidson играть ключевую роль в этой революции и обеспечить непревзойденный опыт езды, что основывается на свободе и приключениях”, – говорится в пресс-релизе нового производителя.
Serial 1 от Cycle Company демонстрируется как концепт, хотя он полностью готов к работе. Однако в Harley-Davidson решили создать интригу и будут раскрывать детали о двухколеснике постепенно. Сначала показали серию фотографий и назвали несколько технических подробностей, а детальные характеристики и цены обещают объявить 16 ноября. Поставки на рынок Северной Америки начнутся весной 2021 года.
Электрический велосипед создан в стиле первого байка Уильяма С. Харли и Артура Дэвидсона 1903 года. Черная рама с коричневым сиденьем, белые шины и полированные пружины создают безошибочно узнаваемый ретро-стиль Harley-Davidson.
Производитель сообщает, что электрический мотор велосипеда установлен в центре рамы – рядом с педалями, а аккумуляторная батарея вмонтирована в раму. Мощность или запас хода Serial 1 не упоминаются.
Интересная деталь, заметная на фото – ременной привод вместо традиционной для велосипедов цепи. Эта деталь связывает велосипед с электробайком Harley-Davidson LiveWire. Фары и задние фонари интегрированы в раму, ступицы колес имеют конструкцию через ось, а двупоршневые гидравлические тормоза, похоже, являются агрегатами Tektro 203-миллиметровыми просверленными дисками. Также привлекает внимание отсутствие “лишних” деталей – скрытых тормозных проводов и колесных щитков.
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