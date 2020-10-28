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ООН назвала размер убытков в туристической отрасли из-за COVID-19

ООН назвала размер убытков в туристической отрасли из-за COVID-19

Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристической организации ООН.

Ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, продолжают сильно бить по мировому туризму, говорят в ООН.

“За первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%. Это привело к потере 730 млрд долларов”, – отмечается в сообщении.

Отмечается, что эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.

По материалам Економічна Правда
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