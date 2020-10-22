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Обнародованы планы строительства небоскреба за 3 млрд долларов (фото)

Обнародованы планы строительства небоскреба за 3 млрд долларов (фото)

Обнародованные планы строительства объекта, который в 2017 году перешел к другому владельцу за рекордную для того времени сумму в 23,28 миллиарда гонконгских долларов (3 миллиарда долларов).

Об этом пишет СNN.

36-этажный дизайн был представлен в сентябре Zaha Hadid Architects, фирмой, основанной известным британско-иракским архитектором.

Участок площадью 31 000 квадратных футов был приобретен гонконгским застройщиком Henderson Land. На момент продажи участок, на котором в то время находился многоэтажный гараж, стал самым дорогим земельным участком в мире, по данным глобальной фирмы по недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL).

Строительные работы на площадке в Гонконге уже ведутся, и башня в виде цветов должна открыться осенью 2023 года. По завершении строительства девелопер Henderson Land, владеющий одним из самых привлекательных в городе объектов недвижимости, может рассчитывать на значительную арендную плату за офисные помещения.


фото СNN

Объект в Центральном районе остается более дорогим с точки зрения цены за единицу, которая составляет более 50 000 гонконгских долларов (6450 долларов США) за квадратный фут.


фото СNN

Справка Finance.ua:

  • В центральном районе Гонконга офисные помещения «класса А» сдаются в аренду в среднем по цене 1666 долларов за квадратный метр (или 155 долларов за квадратный фут) в год, что более чем вдвое превышает цену в центральных районах таких городов, как Шанхай и Сингапур.
  • Но пандемия коронавируса повлияла на спрос и занятость в Гонконге в последние месяцы.
По материалам Finance.UA
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