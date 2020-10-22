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В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения

В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения

По желанию электронное удостоверение может получить любой пенсионер, который получает пенсионные выплаты через Государственный Ощадный банк Украины.

Об этом сообщает Управление Пенсионного фонда Украины в г. Северодонецке Луганской области.

“Начиная с 2018 года все категории пенсионеров могут бесплатно оформить главный документ, подтверждающий статус пенсионера, в виде обычной пластиковой банковской карты. Согласно новому порядку, пенсионные удостоверения могут изготавливать или в традиционной форме, или в форме платежной карты – на выбор пенсионера”, – говорится в сообщении.

Что же такое электронное пенсионное удостоверение:

  • это полноценная платежная карта “Ощадбанка”;
  • начисленные деньги можно получить без очередей круглосуточно в любом городе Украины в банкоматах любого банка или в отделениях «Ощадбанка». Возможно снять со счета не всю пенсию, а лишь необходимую сумму;
  • картой ЭПП через терминалы можно рассчитываться в магазинах, аптеках, автозаправках, других торговых сетях;
  • клиент может дать банку распоряжение регулярно осуществлять платежи с пенсионного счета за коммунальные и другие услуги, а также делать регулярные переводы на любой другой счет;
  • владелец карты может оплачивать счета за мобильный и городской телефоны, интернет, кабельное телевидение, за свет, воду, газ, вывоз мусора и другие коммунальные услуги с помощью платежной карты непосредственно на сайте «Ощад-24», без комиссионных сборов;
  • с помощью системы «WEB-банкинг» можно контролировать состояние своих счетов и управлять ими без посещения финансового учреждения;
  • с помощью ЭПП пенсионер также может полноценно пользоваться всеми государственными электронными сервисами, получать документы на веб-порталах органов власти.

Что с пенсионными удостоверениями, которые выдавались до сих пор:

  • они продолжают действовать. Принудительно менять старые удостоверения на новые не планируется;
  • сам пенсионер принимает решение, по какой форме ему получить пенсионное удостоверение. Если лицо желает полноценно использовать все электронные сервисы Пенсионного фонда или других органов власти, иметь собственную цифровую подпись и иметь единый документ, с помощью которого можно и получить пенсию, и подтвердить статус пенсионера, то выбор, несомненно, за электронной платежной картой;
  • обязательным является получение электронного пенсионного удостоверения (ЭПП) только внутренне перемещенным лицам (переселенцам), получающим пенсии.

Справка Finance.ua:

  • Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на сегодняшний день на 13 миллионов граждан, которые работают официально, приходится 11,3 миллиона пенсионеров.
  • Депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Галина Третьякова, которая возглавляет в парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, выступила с утверждением, что повышение пенсионного возраста необходимо, иначе к моменту выхода на пенсию у граждан не будет необходимого трудового стажа.

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По материалам Finance.UA
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