В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения

По желанию электронное удостоверение может получить любой пенсионер, который получает пенсионные выплаты через Государственный Ощадный банк Украины.
Об этом сообщает Управление Пенсионного фонда Украины в г. Северодонецке Луганской области.
“Начиная с 2018 года все категории пенсионеров могут бесплатно оформить главный документ, подтверждающий статус пенсионера, в виде обычной пластиковой банковской карты. Согласно новому порядку, пенсионные удостоверения могут изготавливать или в традиционной форме, или в форме платежной карты – на выбор пенсионера”, – говорится в сообщении.
Что же такое электронное пенсионное удостоверение:
Что с пенсионными удостоверениями, которые выдавались до сих пор:
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