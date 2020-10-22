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Американский индекс показал худший день с начала сентября

Американский индекс показал худший день с начала сентября

На закрытии торгов 26 октября индекс Dow Jones (включает 30 крупнейших компаний США, которые торгуются на бирже) упал на 2,3% или 650,19 пункта, для индекса Dow Jones понедельник стал худшим днем с начала сентября.

Об этом сообщает CNBC.

При этом, индекс S&P 500 (объединяет 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на бирже) потерял 1,9%, это наибольшее падение за месяц. Индекс Nasdaq (компании, которые торгуются на одноименной бирже) снизился на 1,6%.

Как отмечает CNBC, обвал индексов произошел на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом в США.

По данным телеканала, среднее количество новых заражений в США за последнюю неделю достигло рекордной отметки в 68 767 человек в сутки.

Как пишет издание, падение индексов также могло быть спровоцировано прекращением переговоров между республиканцами и демократами о мерах стимулирования американской экономики.

Аналитики прогнозируют, что решение по этому вопросу, возможно, не будет принято до президентских выборов в стране 3 ноября.

По материалам Економічна Правда
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