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Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)

Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)

Пандемия Covid-19 необратимо изменила мир, каким мы его знаем. И бедствующие итальянские города, продающие заброшенные дома, в попытке обратить вспять тенденцию к депопуляции, несомненно, тому подтверждение.

Об этом пишет CNN

Живописный город Салеми на Сицилии является последним городом, предлагающим ветхую недвижимость по цене меньше, чем эспрессо.


фото CNN

В течение следующего месяца несколько десятков ветхих домов будут выставлены на аукцион по стартовой цене 1 евро или немногим более доллара.


фото CNN

Мэр города Доменико Венути надеется, что эта схема вдохнет новую жизнь в Салеми, население которого значительно сократилось после того, как не менее 4000 жителей бежали после ужасного землетрясения 1968 года, потрясшего долину Беличе на Сицилии.

«Все здания принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократизм», – сказал Венути CNN Travel.

Справка Finance.ua:

  • В 3 стран, где украинцы потратили много денег, входят: Великобритания; Турция – около 71 млн грн; Италия – почти 40 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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