Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)

Пандемия Covid-19 необратимо изменила мир, каким мы его знаем. И бедствующие итальянские города, продающие заброшенные дома, в попытке обратить вспять тенденцию к депопуляции, несомненно, тому подтверждение.
Об этом пишет CNN
Живописный город Салеми на Сицилии является последним городом, предлагающим ветхую недвижимость по цене меньше, чем эспрессо.
фото CNN
В течение следующего месяца несколько десятков ветхих домов будут выставлены на аукцион по стартовой цене 1 евро или немногим более доллара.
фото CNN
Мэр города Доменико Венути надеется, что эта схема вдохнет новую жизнь в Салеми, население которого значительно сократилось после того, как не менее 4000 жителей бежали после ужасного землетрясения 1968 года, потрясшего долину Беличе на Сицилии.
«Все здания принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократизм», – сказал Венути CNN Travel.
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