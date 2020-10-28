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Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобили

Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобили

Уже в 2024 году электрокары будут стоить примерно столько же, сколько и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Цены на них будут падать по мере того, как будут дешеветь аккумуляторы.

К такому выводу пришли эксперты инвестиционного банка UBS, передает The Guardian.

По мнению исследователей, основным фактором, который не позволяет автопроизводителям переквалифицироваться на производство электрокаров, является слишком высокая цена на аккумуляторы к ним. Но уже за два года цена рухнет и в 2022 году будет равна 100 долларам за 1 кВтч, прогнозируют эксперты.

Как только это произойдет, крупнейшие автопроизводители могут остаться позади своих конкурентов, производящих электромобили. В частности, среди лидеров могут оказаться Volkswagen и Tesla, которые планируют инвестировать в продажу электромобилей 33 миллиарда евро.

По данным аналитиков, уже в 2025 году фактически каждый пятый купленный автомобиль на рынке будет электрическим. А к 2030 году этот показатель вырастет еще больше, и электромобили будут составлять почти половину всего объема первичного авторынка. С каждым годом люди гораздо охотнее будут покупать именно электрокары.

А вот до конца 2020 года, прогнозирует автоаналитик Маттиас Шмидт, только в ЕС из 11 миллионов проданных автомобилей, миллион будут составлять электрокары и гибридные машины.

По материалам Комментарии
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