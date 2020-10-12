Процедуру подключения к электросетям упростили

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поддержала проект постановления “Об утверждении Изменений в Кодекс систем распределения”. Этот проект значительно упрощает присоединение к электросетям Оператора системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Какие изменения в процедуру подключения предусматривает проект постановления:

договоры о присоединении к электрическим сетям с оператором системы распределения станут публичными;

перечень документов к заявлению о присоединении планируется оптимизировать;

планируется также упростить для заказчиков принятие (акцепт) условий договора о присоединении к электрическим сетям.

Кроме того, документом регулируется ряд следующих моментов:

особенности присоединения индустриальных парков;

информирование потребителей о плановых и внеплановых перерывах в электроснабжении;

уточнения требований к классификации малых систем распределения, в том числе для функционирования будущих индустриальных парков.

Справка Finance.ua:

Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива в год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг намерена обязать операторов системы распределения вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года.

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