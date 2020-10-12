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Процедуру подключения к электросетям упростили

Процедуру подключения к электросетям упростили

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поддержала проект постановления “Об утверждении Изменений в Кодекс систем распределения”. Этот проект значительно упрощает присоединение к электросетям Оператора системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Какие изменения в процедуру подключения предусматривает проект постановления:

  • договоры о присоединении к электрическим сетям с оператором системы распределения станут публичными;
  • перечень документов к заявлению о присоединении планируется оптимизировать;
  • планируется также упростить для заказчиков принятие (акцепт) условий договора о присоединении к электрическим сетям.

Кроме того, документом регулируется ряд следующих моментов:

  • особенности присоединения индустриальных парков;
  • информирование потребителей о плановых и внеплановых перерывах в электроснабжении;
  • уточнения требований к классификации малых систем распределения, в том числе для функционирования будущих индустриальных парков.

Справка Finance.ua:

  • Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива в год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.
  • Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг намерена обязать операторов системы распределения вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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