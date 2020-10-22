Европейские компании заявили о неизбежном банкротстве из-за Covid-19

Более половины европейских компаний малого и среднего бизнеса говорят, что в следующем году им грозит банкротство из-за пандемии коронавируса, если их доходы не начнут расти.
Об этом пишет Bloomberg.
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По данным августовского исследования McKinsey & Co., каждая пятая компания в Италии и Франции ожидает подачи заявления о банкротстве в течение шести месяцев.
Предприятия являются ключевыми для региона, на них приходится более двух третей рабочей силы. Пандемия сильно ударила по европейским фирмам, 70% сообщили о снижении доходов.
Большинство европейских предпринимателей считают экономическую ситуацию тревожной, они беспокоятся по поводу невозможности платить по кредитам и необходимости увольнений сотрудников.
В Германии появляется все больше так называемых зомби-компаний, которые в конечном итоге могут подорвать экономику на долгие годы вперед.
Тысячи таких предприятий не могут покрыть свои расходы по обслуживанию долга за счет прибыли. Многие экономисты уверены, что подобным фирмам лучше дать закрыться, чем искусственно поддерживать их существование.
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