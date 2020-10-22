Google официально закрыл Play Music: какая альтернатива

Google официально “похоронила” свой сервис Play Music. Хотя предупреждение о смерти этого сервиса корпорация сделала еще в мае. Тогда же компания предложила пользователям альтернативное решение – новое приложение YouTube Music.
Как заметило издание Android Police, Google прекратила работу приложения GPM на Android и веб-клиента сервиса. При попытке запуска GPM на Android или веб-версии сервиса, на экране появляется сообщение о том, что сервис больше недоступен.
При этом до 2021 года Google обещает сохранять плейлисты, покупки, загрузки и лайки. До этого времени у пользователей есть шанс перенести все данные в YouTube Musiс. После этого срока библиотеки будут недоступны.
“Мы хотим, чтобы у всех было время перенести свой контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому в будущем мы представим дополнительные инструкции для пользователей, которые больше не будут иметь доступа к Google Play Music”, – говорится в сообщении компании.
Слушатели подкастов в Google Podcasts также получат возможность одним нажатием кнопки перенести свои подписки.
Каталог YouTube Music содержит более 50 миллионов официальных композиций. По сравнению с Google Play Music, на новой платформе в одном плейлисте можно сохранить до 5000 песен вместо 1000, а количество доступных для загрузки треков увеличено с 50 000 до 100 000.
При переходе на новую платформу пользователи платной версии Google Play Music автоматически получат продолжение оформленной ранее подписки.
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