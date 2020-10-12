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Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги

Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги

Президент Владимир Зеленский уже подписал закон о повышении минимальной зарплаты, а сейчас назвал главное условие для дальнейших повышений и “минималки”, и пенсий. Об этом он сказал в интервью телеканалам, отвечая на вопрос канала “Украина”.

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Гаранту напомнили, что 80% пенсионеров и треть украинцев в целом живут за чертой бедности. На это он ответил, что повышение той же минимальной зарплаты до 6000-6500 тыс. грн – это огромная нагрузка на госбюджет, “но это все равно правильное решение”.

“Мы сделали первые шаги согласно тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные достаточно большие деньги в сравнении с тем, что было. В следующем году заработает программа “75+” – они будут получать больше. Дальше мы хотим понижать этот возраст людей”, – сказал Зеленский.

Президент объяснил, что денег на социальную сферу, в том числе пенсии и зарплаты, станет больше тогда, когда в Украине будут несколько миллионов предприятий (необходимо увеличение их количества), когда они будут честно платить налоги.

“Пока, надо признать, экономика слабая. Предпринимателей, которые вышли из тени, – мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронному государству. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и “социалка”, и будет равномерно расти в сравнении с количеством бизнеса и налогов”, – подчеркнул он.

🎬 Что думают украинцы о госпенсиях, рассчитывают ли на них?

По материалам Сегодня
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