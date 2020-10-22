Франция вводит налог на вес автомобиля

Министр окружающей среды Франции заявил о введении нового налога на авто. Он будет касаться веса транспортного средства. В первую очередь под новый налог подпадают кроссоверы и внедорожники.

По данным агентства France 24, машины весом более 1800 кг будут облагаться налогом по ставке 10 евро за каждый дополнительный килограмм.

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“Налог на вес, который мы вводим, является убедительным и необходимым сигналом для учета воздействия на окружающую среду самых тяжелых транспортных средств. Чем тяжелее становятся автомобили, тем больше материалов и энергии они потребляют, а также загрязняют окружающую среду», – говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

Новый налог будет введен в 2021 году.