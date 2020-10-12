Е-больничный в Украине должны запустить через месяц-два

Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине.
Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.
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“Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это устранение миллиардной коррупции, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она тоже упростит вам жизнь”, – сказал Федоров.
По его словам, цифровизация отечественной системы здравоохранения является сейчас приоритетом для Минцифры.
“Мы будем делать все для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома”, – отметил вице-премьер-министр.
Напомним, в начале марта 2020 года Кабинет Министров принял постановление «Об особенностях ведения электронного реестра листков нетрудоспособности до обеспечения информационного взаимодействия электронного здравоохранения с электронным реестром листков нетрудоспособности», которым утвердил введение электронных больничных с 1 апреля.
23 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что введение электронного больничного в Украине задерживается из-за технических проблем, возникших из-за пандемии COVID-19.
Тестирование упрощенной модели электронных листков нетрудоспособности было начато в июле этого года.
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