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Минцифры планирует запустить "еМалятко" на всей территории Украины до 2021 года

Минцифры планирует запустить "еМалятко" на всей территории Украины до 2021 года

Электронный сервис “еМалятко”, совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале “Дія” по всей Украине уже к концу 2020 года.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 разных документов родители могут на портале “Дія” получить все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут не выходя из дома.

Как сейчас. Услуга “еМалятко” доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в столице.

Для того, чтобы услуга “еМалятко” стала доступна онлайн для всех, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении ребенка во всех родильных домах.

Сейчас при помощи “еМалятко” на портале “Дія” родители могут получить такие государственные сервисы:

  • регистрация рождения ребенка;
  • места его проживания;
  • определение происхождения ребенка;
  • оформление пособия при рождении;
  • оформление пособия на детей в многодетных семьях;
  • внесение сведений о ребенке в электронный Реестр пациентов;
  • внесение сведений о ребенке в Единый государственный демографический реестр;
  • оформление индивидуального номера налогоплательщика;
  • определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству;
  • оформление удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи.
По материалам Finance.UA
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