Минцифры планирует запустить "еМалятко" на всей территории Украины до 2021 года

Электронный сервис “еМалятко”, совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале “Дія” по всей Украине уже к концу 2020 года.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 разных документов родители могут на портале “Дія” получить все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут не выходя из дома.
Как сейчас. Услуга “еМалятко” доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в столице.
Для того, чтобы услуга “еМалятко” стала доступна онлайн для всех, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении ребенка во всех родильных домах.
Сейчас при помощи “еМалятко” на портале “Дія” родители могут получить такие государственные сервисы:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1153 9
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2123 8
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1614 7
Nokia построит на Луне вышки 4GВчера, 04:43 - 929 4
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 833 3
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2123 8
Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее времяВчера, 12:15 - 2079
НБУ составил рейтинг прибыльности банковВчера, 10:00 - 1878 2
Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривныВчера, 16:00 - 1810
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1614 7
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 140 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 724
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1476 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1930
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1735 1