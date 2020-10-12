Вкладчики банков-банкротов получили в сентябре 30 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение сентября выплатил 29,8 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 октября 2020 года средств составила 14,806 млрд грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

От регулярного сбора в Фонд в январе-сентябре 2020 года поступило 2,975 млрд грн. В цнлом за девять месяцев года вкладчикам банков-банкротов выплачено 191,5 млн грн гарантированного возмещения.

По состоянию на 1 октября общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, составила 89,932 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2020 г. в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. На начало сентября 2020 года продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 46 банков.