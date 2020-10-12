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В Европе продажи автомобилей увеличились на 1,1%

В Европе продажи автомобилей увеличились на 1,1%

По данным ACEA, в сентябре 2020 года в Европе продали 1,3 миллиона новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Это первый успех европейского автомобильного рынка после начала пандемии коронавируса.

В Испании и Франции в сентябре спрос на автомобили был хуже, чем в прошлом году, но это компенсировалось хорошими продажами в Италии и Германии.

Правительство Германии предлагает денежные стимулы покупателям автомобилей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой и электромобилей. Поэтому в прошлом месяце их продажи увеличились в 4 раза.

В Испании тоже есть такие стимулы, но там общие продажи в сентябре упали на 13%.

В целом же с января по сентябрь 2020 года продажи новых автомобилей в Европе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 29%.

В сентябре 2020 года в Европе продажи Audi увеличились на 42%, Dacia – на 33%, Skoda – на 17%, Seat – на 7,7%, VW- на 6,5%, Toyota – на 11%, Nissan – на 6,6%.

Продажи Porsche упали на 19%, Opel – на 33%, Citroen – на 9,6%, Ford – на 4,5%, Mercedes-Benz – на 5,2%, BMW – на 9,2, Hyundai – на 4,6%, Renault – на 1,3%.

По материалам autonews.ua
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