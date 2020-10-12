Датская мебельная компания построит на Ровенщине мебельный завод с инвестициями в 11 млн евро

Крупный датский производитель мебели Hjort Knudsen планирует построить в окрестностях Ровно завод по производству дизайнерской мебели с начальными инвестициями в размере 11 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.
Отмечается, что новое предприятие обеспечит около 1000 рабочих мест. Компания планирует построить большой производственный объект на площадях в 40 тыс. квадратных метров. В планах Hjort Knudsen создать в Ровенской области производство замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной стоимостью.
«На Ровенщину заходит еще один мощный инвестор. Датский компания Hjort Knudsen приняла решение о создании украинского филиала в области. Это будет крупное деревообрабатывающее предприятие. Важно, что будет налажено экологически безопасное производство и изготовление продукции с добавленной стоимостью», – отметил глава ОГА Виталий Коваль.
В ОГА отметили, что подготовка к старту этого инвестиционного проекта шла около года.
Филиал станет подразделением Общества Объединенная мода Украины, в которое входят аналогичные предприятия во Львове, Почаеве, Великих Мостах и Бродах. Предприятия производят дизайнерскую мебель, в частности – кресла, диваны и т. д. Продукция Hjort Knudsen экспортируется в более чем 11 стран Европы.
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