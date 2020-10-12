0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли - Госгеокадастр

В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли - Госгеокадастр

За годы Независимости свыше 5 миллионов гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность через механизм бесплатной приватизации.

Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире “Свобода слова Савика Шустера”.

“Точно могу сказать на всю страну, что более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации. Мы сейчас выводим всё в электронный реестр, оцифровываем, в следующем году мы покажем всех – регистрацию, когда получили, когда были при должности, на кого оформляли, на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых оформляли, их кумовьев-братьев-сестер. А самое главное – мы покажем “сетки” сложившихся латифундий в частной собственности, который измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины. У нас есть кадастровый номер, владелец и дата приобретения собственности – по 2 гектара. и пусть объясняют люди, как на Полтавщине они оформили нефтегазовые месторождения по 2 га, а там по странному стечению обстоятельств сформировались недра – или запасы лития, или запасы янтаря, или других полезных ископаемых”, – рассказал Лещенко.

Он уверяет, что массивы документов уже сформированы. Например, Лещенко рассказал, что в Винницкой области с 2014 года было выведено более 80 тысяч гектаров земли в частные руки. По его словам, за этим стоят пять семей, связанных между собой.

По словам руководителя Госгеокадастра, по состоянию на 16 октября более 300 уголовных производств по бесплатной приватизации земель уже сформированы и предоставлены правоохранительным органам.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.