В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли - Госгеокадастр

За годы Независимости свыше 5 миллионов гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность через механизм бесплатной приватизации.
Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире “Свобода слова Савика Шустера”.
“Точно могу сказать на всю страну, что более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации. Мы сейчас выводим всё в электронный реестр, оцифровываем, в следующем году мы покажем всех – регистрацию, когда получили, когда были при должности, на кого оформляли, на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых оформляли, их кумовьев-братьев-сестер. А самое главное – мы покажем “сетки” сложившихся латифундий в частной собственности, который измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины. У нас есть кадастровый номер, владелец и дата приобретения собственности – по 2 гектара. и пусть объясняют люди, как на Полтавщине они оформили нефтегазовые месторождения по 2 га, а там по странному стечению обстоятельств сформировались недра – или запасы лития, или запасы янтаря, или других полезных ископаемых”, – рассказал Лещенко.
Он уверяет, что массивы документов уже сформированы. Например, Лещенко рассказал, что в Винницкой области с 2014 года было выведено более 80 тысяч гектаров земли в частные руки. По его словам, за этим стоят пять семей, связанных между собой.
По словам руководителя Госгеокадастра, по состоянию на 16 октября более 300 уголовных производств по бесплатной приватизации земель уже сформированы и предоставлены правоохранительным органам.
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