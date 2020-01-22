Сколько зарабатывают Project Managers в украинских IT-компаниях

Доход Project Managers в IT может составлять от $1000 до $5800.
Об этом свидетельствуют результаты исследования INDIGO Tech Recruiters. Данные были получены от 28 Project Managers, работающих в IT-компаниях на территории Украины.
Согласно исследованию, большинство респондентов работают в продуктовых компаниях и получают на медиане $2000, $4000 — максимум. В то время как в аутсорсинговой компании медиана оплаты $3000, а максимум – $6360.
Как опыт работы влияет на уровень заработной платы:
Видна тенденция роста уровня оплаты в связи с размером компании (по количеству сотрудников). Больше всего зарабатывают PM менеджеры в компаниях, в которых работают более 800 сотрудников – $4300 на медиане.
Инфографика: INDIGO Tech Recruiters
Уровень оплаты Project Managers зависит также от возраста компании, в которой они работают. В компании возрастом более 20 лет PM может зарабатывать $4600. Если бизнес более молодой – 3-5 лет, то и оплата PM значительно меньше – $1886.
Инфографика: INDIGO Tech Recruiters
Уровень оплаты выше у PM старше 31 года — их заработная плата на медиане $3500, против $2150 коллег, младших по возрасту.
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