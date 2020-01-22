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Сколько зарабатывают Project Managers в украинских IT-компаниях

Сколько зарабатывают Project Managers в украинских IT-компаниях

Доход Project Managers в IT может составлять от $1000 до $5800.

Об этом свидетельствуют результаты исследования INDIGO Tech Recruiters. Данные были получены от 28 Project Managers, работающих в IT-компаниях на территории Украины.

Согласно исследованию, большинство респондентов работают в продуктовых компаниях и получают на медиане $2000, $4000 — максимум. В то время как в аутсорсинговой компании медиана оплаты $3000, а максимум – $6360.

Как опыт работы влияет на уровень заработной платы:

  • PM с опытом работы в IT свыше 10 лет могут рассчитывать в среднем на оплату в размере $4267;
  • сотрудники с опытом работы в IT от 5 до 6 лет зарабатывают в среднем $2100.

Видна тенденция роста уровня оплаты в связи с размером компании (по количеству сотрудников). Больше всего зарабатывают PM менеджеры в компаниях, в которых работают более 800 сотрудников – $4300 на медиане.


Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

Уровень оплаты Project Managers зависит также от возраста компании, в которой они работают. В компании возрастом более 20 лет PM может зарабатывать $4600. Если бизнес более молодой – 3-5 лет, то и оплата PM значительно меньше – $1886.


Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

Уровень оплаты выше у PM старше 31 года — их заработная плата на медиане $3500, против $2150 коллег, младших по возрасту.

Справка Finance.ua:

  • Средняя зарплата IТ-специалистов составляет $1400. Если сравнивать с зарплатами разработчиков, то другие IT-специалисты получают в среднем на $900 меньше.

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По материалам Finance.UA
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