Какой процент домов Киева зависит от отопительного сезона - аналитика ЛУН

16 октября в Киеве начинается отопительный сезон.
Аналитики проекту городских исследований ЛУН Город посчитали, какой процент жилых многоэтажек столицы и области зависит от централизованного теплоснабжения.
Какие типы отопления распространенные в Киеве и области:
Инфографика: ЛУН Город
“У каждого типа отопления есть свои преимущества и недостатки. Среди минусов централизованного – зависимость от аварий на магистральных трубопроводах и общего отопительного сезона. Автономного – возможный шум и вибрации от котельной. Индивидуального – повышенная взрывоопасность при пользовании газовым котлом. Среди плюсов автономного и индивидуального – меньшее время в пути тепла и как результат – меньше тепловые потери”, – отмечают аналитики.
Если сравнивать новое и старое жилье столицы:
Ситуация в Киевской области:
Инфографика: ЛУН Город
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитВчера, 14:02 - 6214 22
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в КиевеВчера, 13:01 - 3106 11
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг2 ч. назад - 368 3
В Украине пересчитают налоги для ФЛПВчера, 12:03 - 2364 3
Топовая версия Redmi Note 10 получит чипсет Snapdragon 750G и камеру с разрешением 108 МпВчера, 00:48 - 2369 3
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитВчера, 14:02 - 6214 22
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в КиевеВчера, 13:01 - 3106 11
Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены нефтьВчера, 20:42 - 1251
Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)Вчера, 22:35 - 1156
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG3 ч. назад - 962 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 487
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1259 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1611
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1421 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1655