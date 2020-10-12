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Какой процент домов Киева зависит от отопительного сезона - аналитика ЛУН

Какой процент домов Киева зависит от отопительного сезона - аналитика ЛУН

16 октября в Киеве начинается отопительный сезон.

Аналитики проекту городских исследований ЛУН Город посчитали, какой процент жилых многоэтажек столицы и области зависит от централизованного теплоснабжения.

Какие типы отопления распространенные в Киеве и области:

  • централизованное отопление есть в 94,2% жилых многоэтажек;
  • 3,2% – автономное;
  • 2,5% – индивидуальное.


Инфографика: ЛУН Город

“У каждого типа отопления есть свои преимущества и недостатки. Среди минусов централизованного – зависимость от аварий на магистральных трубопроводах и общего отопительного сезона. Автономного – возможный шум и вибрации от котельной. Индивидуального – повышенная взрывоопасность при пользовании газовым котлом. Среди плюсов автономного и индивидуального – меньшее время в пути тепла и как результат – меньше тепловые потери”, – отмечают аналитики.

Если сравнивать новое и старое жилье столицы:

  • среди новостроек централизованное отопление имеют 64,3%;
  • среди жилья, построенного до 2010 года – 97,2%.

Ситуация в Киевской области:

  • среди домов до 2010 года централизованное отопление почти у всех – 98,1%;
  • среди новостроек – только 5,8%.


Инфографика: ЛУН Город

Справка Finance.ua:

  • Украинцы каждый месяц будут платить за отопление по разным тарифам. В разгар сезона, отмечают эксперты, суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%.
  • В квитанциях за теплоэнергию будет не одна, а четыре строки для платежа.

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По материалам Finance.UA
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