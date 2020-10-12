Белорусские ученые создали биочип для изучения мозга

Белорусские ученые создали биочип, с помощью которого можно изучать функции головного мозга. Об этом рассказала ученый секретарь Института физиологии НАН Беларуси Маргарита Досина, сообщает БЕЛТА.
Центр мозга работает при Институте физиологии НАН Беларуси с 2018 года. Маргарита Досина рассказала, что ученые моделируют различные типы патологий и пытаются найти решения. На даный момент одна из главных разработок — биочип, который предназначен для изучения нейронных сетей и функций головного мозга. Впоследствии должны быть разработаны новые подходы к лечению и восстановлению структур мозга.
“Уникальность этого биочипа в том, что он может не только регистрировать электрические показатели (клетки мозга относятся к электровозбудимым тканям, то есть передают электричество), но и обучать стволовые клетки. То есть мы способны проводить преддифференцировку стволовых клеток в нейрогенном направлении и получать нервные клетки и ткани”, — отметила ученый секретарь.
Маргарита Досина также обратила внимание на то, что сегодня весь мир старается минимизировать количество экспериментов на животных. Сотрудниками Института физиологии НАН создан биопринтер, на котором можно печатать кусочки органической ткани, в том числе определенные участки мозга.
“Например, если нам нужно провести эксперименты, связанные с эпилепсией, мы можем положить такой кусочек мозга на биочип и с помощью данной модели изучить эффективность действия разных лекарственных препаратов”, — добавила ученый секретарь.
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