В США создали робота-дельфина

В Калифорнии, США, в одном из аквапарков тестируют робота-дельфина.

Робота трудно отличить от настоящего дельфина. Его длина почти 2,5 метра, кожа сделана из медицинского силикона.

Робот-дельфин движется и реагирует на раздражители так же, как настоящее животное.

Робота разработали в компании, создающей анимации и механические куклы для голливудских фильмов. Создатели надеются, что в будущем для развлечения посетителей живых дельфинов заменят животные-роботы.