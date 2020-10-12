В США создали робота-дельфина

В Калифорнии, США, в одном из аквапарков тестируют робота-дельфина.
Робота трудно отличить от настоящего дельфина. Его длина почти 2,5 метра, кожа сделана из медицинского силикона.
Робот-дельфин движется и реагирует на раздражители так же, как настоящее животное.
Робота разработали в компании, создающей анимации и механические куклы для голливудских фильмов. Создатели надеются, что в будущем для развлечения посетителей живых дельфинов заменят животные-роботы.
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