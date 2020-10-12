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Межбанк: позитивный расклад для гривны могут изменить нерезиденты

Межбанк: позитивный расклад для гривны могут изменить нерезиденты

Четверг на валютном рынке пройдет интересно и с постепенным ростом активности как клиентов, так и самих банков. После вчерашнего празднования Дня защитника Украины сегодня во второй половине дня по доллару и в первой половине дня по евро – будет зачислена валютная выручка экспортерам за вторник и нерабочую у нас среду. Часть этой валюты “успеет” выйти на межбанке еще сегодняшним днем, часть – завтрашним. Это добавит предложения валюты на рынке и сыграет в пользу нацвалюты. С учетом приближения у компаний дней уплаты бюджетных платежей – постепенно дефицит гривны приведет к росту объемов продаваемого на рынке доллара и евро, что тоже поддержит ее позиции на торгах.

Если добавить к этому еще и неплохие результаты аукциона Минфина от 13 октября, на котором чиновники продали гривневых облигаций на 6 млрд, то перспективы нацвалюты на ближайшее время достаточно радужные.

Что может полностью изменить этот позитивный для гривны расклад спроса и предложения на межбанке, так это поведение нерезидентов. Если во вторник они еще были достаточно малозаметны на рынке, то по нашим сведениям в ближайшие дни иностранцы опять активизируются в части ежедневных покупок от $8 млн до$ 25 млн для фиксации своих доходов по ОВГЗ. Это не столь значительные суммы даже для нашего малообъемного межбанка (около $ 120 – 200 млн в день), но в то же время и не учитывать эти покупки нерезидентов тоже нельзя. Тем более, что в моменты выхода на рынок иностранцев с покупкой валюты – продавцы и спекулянты традиционно пытаются вздернуть котировки максимально высоко и часто это им удается.

Выйдут на рынок сегодня и те заявки клиентов, кто сразу перенес во вторник свои операции по покупке валюты на четверг из-за празднования у нас в среду Дня защитника Украины. Против гривны сработает и продолжение роста ликвидности в системе. На утро четверга корсчета банков выросли еще на 3,7 млрд гривен – до 66,1 млрд.

Как и все дни этой недели – ситуативные задачи крупных клиентов и будут формировать сегодня как курсовой тренд на межбанке, так и статистику торгов. По прогнозам, статистика торгов 15 октября составит до $160-210 млн при совершении до 510-600 сделок.

При возникновении кратковременного превышения предложения валюты над спросом – мы увидим Нацбанк с интервенцией по выкупу излишка доллара. Если же спрос будет активно превышать предложение,а курс расти – Укргазбанк “придет на выручку” регулятору и выйдет на торги с продажей на максимальном уровне котировок.

Владельцы обменников продолжат ориентироваться на ситуацию на межбанке, физический спрос на валюту со стороны населения и уровень конкуренции в своем регионе.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 15 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,25 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,10- 33,50 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,35
евро – 33,30 / 33,32

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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