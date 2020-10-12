Болгары намерены выпустить самый мощный суперкар в мире (фото)

Болгарская фирма Alieno пообещала собрать самый мощный суперкар на планете, который будет называться Arcanum.
“Эта модель будет иметь невероятные 2610 л. с. Кроме того, будут предложены варианты на 3481, 4351 и 5221 л. с. В последнем случае установят аж 24 электромотора – по 6 на каждое колесо. Пиковый крутящий момент составит 8880 Н/м”, – говорится в сообщении.
Заявленная “максималка” болгарского суперкара – более 488 километров в час уже в базовом варианте.
“Также разработчики обещают рекордный запас хода 1020 километров в топовой версии с графеновой батареей емкостью 180 кВт/ч. А еще заявляют, что электрокар сможет поддерживать зарядку мощностью 2700 кВт – она займет всего 4 минуты. Правда, таких мощных станций пока не существует”, – подчеркивает издание.
Фото alienohypercars.com
Интересно, что Arcanum очень похож на Lamborghini Veneno. У него полноуправляемое шасси и активная подвеска. Салон удивляет большим количеством дисплеев – есть даже экран на руле.
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