Компания Jaguar Land Rover представила новую технологию подавления шумов, которая устраняет из салона нежелательные звуки от шин и дорожного покрытия.

Технология, внедренная на обновленных Jaguar F-PACE, Jaguar XF и Range Rover Velar, снизит пиковые уровни нежелательного шума на 10 дБ и общий уровень шума на 3–4 дБ. Это эквивалентно уменьшению громкости акустической системы внутри автомобиля на 4 «уровня». Значительное снижение воздействия низкочастотных шумов до 300 Гц будет предотвращать усиление усталости водителя во время длительных путешествий.

Функционирование системы активного подавления дорожных шумов (Active Road Noise Cancellation) обеспечивается технологией активной акустики (Active Acoustics) от Silentium. Система использует датчики на каждом колесе для отслеживания уровня вибраций от дорожного покрытия. Параллельно рассчитывает противоположную фазу звуковой волны, необходимую для устранения шума, слышимого пассажирам. Благодаря мониторингу в режиме реального времени, неожиданные шумы от выбоин или грубых поверхностей изолируются.

Звук подавления воспроизводится через акустическую систему Meridian, в то время как автомобиль отслеживает загруженность салона для оптимизации рабочих характеристик системы активного подавления дорожных шумов. Технология разработана для сочетания усовершенствования массы автомобиля и динамики движения с целью обеспечения полноценного ощущения комфорта и роскоши.