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Будут колебания: Минфин спрогнозировал курс доллара до конца года

Будут колебания: Минфин спрогнозировал курс доллара до конца года

Курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится. Однако возможны определенные колебания.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, курс, который есть на сегодня и был в течение последних полгода, существенно не изменится.

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“То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача – объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально”, – отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.

“Опять же фактор МВФ больше технически политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну. Но это не основной фактор, а лишь один из них”, – добавил Марченко.

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По материалам РБК-Украина
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