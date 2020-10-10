Будут колебания: Минфин спрогнозировал курс доллара до конца года

Курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится. Однако возможны определенные колебания.
Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, курс, который есть на сегодня и был в течение последних полгода, существенно не изменится.
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“То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача – объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально”, – отметил Марченко.
Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.
“Опять же фактор МВФ больше технически политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну. Но это не основной фактор, а лишь один из них”, – добавил Марченко.
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