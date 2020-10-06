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Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года

Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года

В настоящее время нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну, поэтому нет оснований ожидать доллар по 32-33 гривны уже под Новый год.

Об этом сказал народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ТСН.ua.

“Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну”, – отметил Гетманцев.

По его словам, сейчас также нет каких-либо оснований говорить о будущих колебаниях курса.

“Печатать мы точно не будем. В этом нас заверил глава НБУ. Какого-либо основания говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем здесь есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь никакого катастрофического влияния на курс. И НБУ, давайте отдадим ему должное, очень быстро реагирует на волатильность на валютном рынке. Происходят скачки, они же могут быть по любым причинам… И НБУ компенсирует их валютными интервенциями. Поэтому они с этим очень профессионально справятся”, – отметил председатель финансового комитета.

Отвечая на вопрос о том, будет ли доллар по 32-33 гривны под Новый год, Гетманцев ответил: “Я не буду называть конкретные цифры, но не вижу никаких оснований для этого”.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщается в опросе Reuters, курс гривны до конца года может упасть до 29 за доллар США. Этот уровень – самый низкий с 2015 года.
  • Предложение валюты от экспорта осенью должно возрасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.

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По материалам ТСН
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