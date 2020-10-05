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В Мининфраструктуры обсудили стоимость сертификации авто с ГБО

В Мининфраструктуры обсудили стоимость сертификации авто с ГБО

Стоимость сертификации переоборудованных транспортных средств, в том числе с газовыми установками, напрямую зависит от стоимости лабораторных испытаний, проводимых с целью оценки их безопасности и соответствия, и на их основе определяется субъектами рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“С целью повышения безопасности транспортных средств и минимизации случаев их возгорания действующий Закон Украины ”О дорожном движении” требует, чтобы все переоборудованные авто, в том числе с газовыми установками, проходили обязательные испытания и соответствующим образом сертифицировались. Это, в свою очередь, делает невозможным самовольную установку газового оборудования при переоборудовании авто и выдачу соответствующих фиктивных документов “на коленке””, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас в Украине работает 10 субъектов, которые проводят сертификацию колесных транспортных средств, и около 400 участков, которые проводят испытания. Они самостоятельно определяют стоимость сертификации, основную часть которой составляют обязательные лабораторные испытания. Именно результаты этих испытаний позволяют установить соответствие колесного транспортного средства требованиям безопасности. Вместе с тем, работы по оценке соответствия переоборудованных транспортных средств, а особенно тех, которые переоборудованы для работы на газовых топливах, еще более объемные в связи с необходимостью проверки большого количества показателей соответствия колесного транспортного средства требованиям безопасности, так и их стоимость соответственно больше.

“Следовательно, по информации субъектов сертификации, стоимость сертификации переоборудованных авто для работы на газовом топливе составляет в среднем от 2400 до 3000 грн”, – объясняют в Мининфраструктуры.

В то же время уменьшение объемов проверок недопустимо, потому что это противоречит требованиям законодательства и может негативно повлиять на безопасность конструкции колесных транспортных средств и нести угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Также 16 октября 2020 года вступают в действие новые изменения в Закон Украины “О дорожном движении”, которыми отменяется согласование технических условий Мининфраструктуры и МВД, в связи с чем органы по сертификации будут нести еще большую ответственность за результаты проведения процедур по оценке соответствия.

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По материалам Finance.UA
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