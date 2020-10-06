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Как проверить репутацию поставщика газа

Как проверить репутацию поставщика газа

Украинцам следует поискать информацию о компании в реестрах, прежде чем выбрать ее поставщиком газа.

Такой совет в эфире программы «Energo live» на телеканале «Эспрессо» дала координатор энергопрограмм гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко, пишет “ГазПравда”.

“Следует проверить простыми доступными методами: в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестре прав на недвижимое имущество. Стоит узнать, что это за компания, кто за ней стоит, каков ее уставный капитал, история” , – отметила Татьяна Бойко.

По ее словам, в европейских странах есть сравнительный инструмент для потребителей – сайт, на котором можно сравнить предложения всех поставщиков. К тому же поставщики проходят определенную верификацию на этапе получения разрешений.

“У нас же получить лицензию на поставку довольно легко. 790 компаний, кажется, на сегодня имеют лицензию на поставку. Поэтому, действительно, есть большая угроза”, – отметила Татьяна Бойко.

Справка Finance.ua:

  • В июле процесс смены поставщика газа упрощен на законодательном уровне – все можно сделать в электронном виде.
  • Уже в этом месяце начинается новый отопительный сезон, и украинцам придется больше платить за коммунальные услуги. Тем более, в этом году в силу вступают новые тарифы и правила расчета с поставщиками.
  • По прогнозу председателя правления “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева, цены на газ в Украине упадут будущей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максимумов с начала года.

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По материалам Finance.UA
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