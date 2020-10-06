Как проверить репутацию поставщика газа

Украинцам следует поискать информацию о компании в реестрах, прежде чем выбрать ее поставщиком газа.

Такой совет в эфире программы «Energo live» на телеканале «Эспрессо» дала координатор энергопрограмм гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко, пишет “ГазПравда”.

“Следует проверить простыми доступными методами: в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестре прав на недвижимое имущество. Стоит узнать, что это за компания, кто за ней стоит, каков ее уставный капитал, история” , – отметила Татьяна Бойко.

По ее словам, в европейских странах есть сравнительный инструмент для потребителей – сайт, на котором можно сравнить предложения всех поставщиков. К тому же поставщики проходят определенную верификацию на этапе получения разрешений.