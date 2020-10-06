Как проверить репутацию поставщика газа

Украинцам следует поискать информацию о компании в реестрах, прежде чем выбрать ее поставщиком газа.
Такой совет в эфире программы «Energo live» на телеканале «Эспрессо» дала координатор энергопрограмм гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко, пишет “ГазПравда”.
“Следует проверить простыми доступными методами: в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестре прав на недвижимое имущество. Стоит узнать, что это за компания, кто за ней стоит, каков ее уставный капитал, история” , – отметила Татьяна Бойко.
По ее словам, в европейских странах есть сравнительный инструмент для потребителей – сайт, на котором можно сравнить предложения всех поставщиков. К тому же поставщики проходят определенную верификацию на этапе получения разрешений.
“У нас же получить лицензию на поставку довольно легко. 790 компаний, кажется, на сегодня имеют лицензию на поставку. Поэтому, действительно, есть большая угроза”, – отметила Татьяна Бойко.
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