Крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии

National Commercial Bank (NCB), крупнейший кредитор Саудовской Аравии по размеру активов, согласился купить конкурирующую Samba Financial Group за $15 млрд в рамках крупнейшего банковского поглощения в этом году.

Как сообщает Bloomberg, государственный фонд благосостояния королевства, крупнейший акционер двух банков, будет иметь наибольшую долю в объединенной компании – 37,2%.

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Общий объем активов нового банка составит более $220 млрд, что сделает его третьим по величине кредитором в регионе Персидского залива. Его рыночная капитализация в размере $46 млрд почти соответствует капитализации Qatar National Bank QPSC, который по-прежнему является крупнейшим кредитором на Ближнем Востоке с активами примерно на $268 млрд.

Агентство сообщает, что банки в богатых нефтью странах Персидского залива объединяются, поскольку региональные экономики страдают от двойного шока – снижения доходов от энергоресурсов и глобальной пандемии коронавируса.

Напомним: количество сделок по слиянию и поглощению в III квартале стало наибольшим за 30 лет.