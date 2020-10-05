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Автогаз продолжает дорожать в рознице

Автогаз продолжает дорожать в рознице

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95”, передает enkorr.

Сеть АЗКБРСМ-Нафта” подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л. Такие сети как Chipo и Mango повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно.

UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Консолидированная сеть “Привата”, владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области.

KLO, “Укргаздобыча” и “Олас” за выходные подняли цены на 10-40 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 12 октября составила 12,22 грн/л (+4 коп./л).

По материалам Економічна Правда
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