Автогаз продолжает дорожать в рознице

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95”, передает enkorr.
Сеть АЗК “БРСМ-Нафта” подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л. Такие сети как Chipo и Mango повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно.
UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Консолидированная сеть “Привата”, владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области.
KLO, “Укргаздобыча” и “Олас” за выходные подняли цены на 10-40 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 12 октября составила 12,22 грн/л (+4 коп./л).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - экспертВчера, 16:00 - 1392 17
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"7 ч. назад - 1013 6
Требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные власти6 ч. назад - 779 4
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 894 4
Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине11 ч. назад - 611 4
Как правильно оформить субсидию (инфографика)Вчера, 20:17 - 6927
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки11 ч. назад - 2078 3
Kia обновила популярный кроссовер (фото)18 ч. назад - 1918
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто16 ч. назад - 1557 4
МВД предлагает изменить правила выдачи номерных знаков авто9 ч. назад - 1325
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"6 ч. назад - 131
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 894 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1321
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1169
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1424