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Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"

Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"

Премию Банка Швеции в память Альфреда Нобеля, которую также неофициально называют Нобелевской премией по экономике, в 2020 году дали Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону “за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов”.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции Нобелевского комитета, которая прошла 12 октября.

Отметим, что в 2019 году Нобелевскую премию по экономике получила супружеская пара Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи. Они стали пятой парой, разделившей приз. Вместе с ним престижную награду получил Майкл Кремер. Они обнаружили научно доказанные методы сокращения бедности — ученые изучали на практике в беднейших странах, какие меры помощи реально работают, а какие нет.

Напомним, что Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита С.

“В этом году премия Нобелевская премия присуждается трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом — серьезной глобальной проблемой здравоохранения, которая вызывает цирроз и рак печени у людей во всем мире. Лауреаты премии Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс сделали важные открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С”, — отмечается в сообщении Нобелевского комитета.

В комитете добавили, что методические исследования гемотрансфузионного гепатита, проведенные Харви Дж. Альтером, показали, что неизвестный вирус является частой причиной хронического гепатита. В свою очередь Майкл Хоутон использовал непроверенную стратегию для выделения генома нового вируса, получившего название вируса гепатита С, а Чарльз М. Райс представил окончательные доказательства того, что вирус гепатита С сам по себе может вызывать гепатит.

По материалам Дело
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