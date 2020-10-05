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Каждый пятый украинец жертвовал деньги благотворителям - опрос

Каждый пятый украинец жертвовал деньги благотворителям - опрос

Более 20% украинцев на протяжении последнего года перечисляли средства благотворительным организациям.

Об этом сказано в результатах общенационального опроса относительно общественного привлечения, проведенного Программой содействия общественной активности “Присоединяйся!”

“Каждый пятый украинец (20,9%) перечислял средства благотворительным или общественным организациям в течение последнего года. Примерно один из десяти (8,9%) воспользовался правом на налоговую скидку за благотворительные пожертвования”.

Украинцев побуждают поддерживать общественные организации четкие цели деятельности организации (37,6%), прозрачное управление финансами (30,4%) и отзывы людей, которым они доверяют (30,1%).

Каждый третий (31,8%) среди тех, кто присоединился хотя бы к одной общественной инициативе, отметил, что это был положительный опыт.

В целом украинцы убеждены, что общественные инициативы и организации должны финансировать состоятельные люди (62,7%) и бизнес (51,1%). В то же время 19,9% считают, что граждане также должны быть вовлечены в этот процесс.

Общенациональный опрос относительно общественного привлечения проводится в рамках Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!”, которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряется Pact в Украине.

Исследование проходило в июле-августе среди 2097 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).

По материалам Економічна Правда
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