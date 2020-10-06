Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. Обновленный список обнародовал Минздрав.

В “красной” зоне оказалось 46 стран. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке.

“Красными” стали четыре новые страны – Белиз, Исландия, Армения и Великобритания.

В “зеленый” список перешли сразу 8 стран: Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния, Монако и Тринидад и Тобаго.

При возвращении из “красных” стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что украинцы в карантин стали активнее страховаться и меньше ходить в ломбарды. Об этом свидетельствуют данные отчетов Национального банка Украины (НБУ) о работе небанковского рынка в первом полугодии 2020 года.

Справка Finance.ua:

С 5 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование, Киев остается в “желтой” зоне.

К “красной” зоне отнесены город Тернополь и город Канев Черкасской области.

В период с 28 сентября по 2 октября правоохранители составили 54 протокола о нарушении правил карантина ресторанами, кафе, магазинами и рынками в Киеве.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr