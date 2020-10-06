Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. Обновленный список обнародовал Минздрав.
В “красной” зоне оказалось 46 стран. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке.
“Красными” стали четыре новые страны – Белиз, Исландия, Армения и Великобритания.
В “зеленый” список перешли сразу 8 стран: Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния, Монако и Тринидад и Тобаго.
При возвращении из “красных” стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
Ранее сообщалось, что украинцы в карантин стали активнее страховаться и меньше ходить в ломбарды. Об этом свидетельствуют данные отчетов Национального банка Украины (НБУ) о работе небанковского рынка в первом полугодии 2020 года.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 3480 29
В Украине рассматривают идею карантина выходного дня4 ч. назад - 1193 8
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 1506 8
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 2046 7
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 6392 5
Пенсия за выслугу лет или пенсия по возрасту: выгодно ли делать перерасчет9 ч. назад - 8391 1
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 2046 7
Bloomberg назвал единственную процветающую страну в ЕвропеВчера, 22:40 - 1536
ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине (инфографика)10 ч. назад - 1514 1
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 1506 8
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 456
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1046
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 948
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1216
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1256