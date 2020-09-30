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Украинцы в карантин стали активнее страховаться и меньше ходить в ломбарды

Украинцы в карантин стали активнее страховаться и меньше ходить в ломбарды

Коронакризис в Украине серьезно ударил по небанковским учреждениям. Сильнее всего пострадали фирмы, занимающиеся кредитованием населения, в частности ломбарды (-20%). Меньше всего проблем карантин принес страховщикам. А страхование жизни на фоне пандемии даже стало популярным (+10%).

Об этом свидетельствуют данные отчетов Национального банка Украины (НБУ) о работе небанковского рынка в первом полугодии 2020 года.

Финансовые компании, ломбарды и лизингодатели в последние годы показывали рост на 50% и выше, но в разгар коронакризиса лишились 20% объема выданных займов.

Кредитные союзы уменьшили объем выданных кредитов на 9%. Главной причиной в НБУ считают неготовность таких компаний предоставлять услуги дистанционно – во время жесткого карантина они просто не могли принимать клиентов. Кроме того, снизилась активность пенсионеров – одних из основных клиентов кредитных союзов. Впрочем, это не помешало привлечь на 12% больше депозитов, чем в аналогичный период прошлого года.

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Страховые компании пострадали менее всего. Они показали рост страховых премий на 4,4%, до 21 млрд гривен. А рынок страхования жизни и вовсе получил 10%-ный рост премий.


Инфографика: НБУ

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о “сплите”. С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу стал НБУ. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

По материалам Сегодня
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