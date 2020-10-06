Изменения в администрировании НДС: краткий анализ от ГНС

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило, что ЗУ от 16.01.2020 года №466-ІХ внес некоторые изменения в раздел «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ).
Прежде всего для отчетности по НДС ввели единый отчетный период – календарный месяц (в том числе для плательщиков единого налога). Последним отчетным периодом для налогоплательщиков, использовавших квартальный период отчетности, был второй квартал 2020 года.
Что еще изменилось в администрировании НДС:
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