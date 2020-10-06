Изменения в администрировании НДС: краткий анализ от ГНС

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило, что ЗУ от 16.01.2020 года №466-ІХ внес некоторые изменения в раздел «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ).

Прежде всего для отчетности по НДС ввели единый отчетный период – календарный месяц (в том числе для плательщиков единого налога). Последним отчетным периодом для налогоплательщиков, использовавших квартальный период отчетности, был второй квартал 2020 года.

Что еще изменилось в администрировании НДС:

продлен предельный срок регистрации в ЕРНН отдельных категорий сводных налоговых накладных с 15 до 20 числа месяца;

установлена временная льгота (до 31.12.2021 года) для операций по передаче транспортных средств малообеспеченным слоям населения, а также органам специального назначения;

возобновляется применение нулевой ставки НДС к операциям по экспорту сои и рапса;

по операциям по выполнению подрядных строительных работ кассовый метод налогового учета по НДС применяется в т.ч. подрядчиками и субподрядчиками;

распространяется льгота по НДС на ввоз племенных чистопородных животных сельскохозяйственного товаропроизводителя;

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устанавливаются особенности определения базы налогообложения для операций по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины (договорная (контрактная) стоимость таких товаров, указанная в таможенной декларации;

вводится определение базы налогообложения для операций по поставке электрической энергии, исходя из цены, сложившейся на рынке электрической энергии без необходимости доначисления налоговых обязательств по НДС , если такая рыночная цена электроэнергии меньше цены ее приобретения;

обеспечивается возможность формирования налогового кредита плательщиками, применяющими кассовый метод налогового учета в случае, если оплата приобретенных товаров/услуг производится более чем через 1095 календарных дней;