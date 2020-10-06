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Изменения в администрировании НДС: краткий анализ от ГНС

Изменения в администрировании НДС: краткий анализ от ГНС

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило, что ЗУ от 16.01.2020 года №466-ІХ внес некоторые изменения в раздел «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ).

Прежде всего для отчетности по НДС ввели единый отчетный период – календарный месяц (в том числе для плательщиков единого налога). Последним отчетным периодом для налогоплательщиков, использовавших квартальный период отчетности, был второй квартал 2020 года.

Что еще изменилось в администрировании НДС:

  • продлен предельный срок регистрации в ЕРНН отдельных категорий сводных налоговых накладных с 15 до 20 числа месяца;
  • установлена временная льгота (до 31.12.2021 года) для операций по передаче транспортных средств малообеспеченным слоям населения, а также органам специального назначения;
  • возобновляется применение нулевой ставки НДС к операциям по экспорту сои и рапса;
  • по операциям по выполнению подрядных строительных работ кассовый метод налогового учета по НДС применяется в т.ч. подрядчиками и субподрядчиками;
  • распространяется льгота по НДС на ввоз племенных чистопородных животных сельскохозяйственного товаропроизводителя;

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  • устанавливаются особенности определения базы налогообложения для операций по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины (договорная (контрактная) стоимость таких товаров, указанная в таможенной декларации;
  • вводится определение базы налогообложения для операций по поставке электрической энергии, исходя из цены, сложившейся на рынке электрической энергии без необходимости доначисления налоговых обязательств по НДС, если такая рыночная цена электроэнергии меньше цены ее приобретения;
  • обеспечивается возможность формирования налогового кредита плательщиками, применяющими кассовый метод налогового учета в случае, если оплата приобретенных товаров/услуг производится более чем через 1095 календарных дней;
  • регулируется вопрос учета в системе электронного администрирования НДС сумм средств, изъятых и зачисленных контролирующим органом на счет налогоплательщика в соответствии со статьей 95 НКУ в счет погашения налогового долга по НДС по задекларированным к уплате налоговым обязательствам.

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По материалам Finance.UA
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