МАУ ужесточает требования относительно масок на борту самолетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” с 12 октября 2020 года обновляет меры безопасности на борту, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Об это сообщили в пресс-службе компании.

Новые правила:

ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;

запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни;

защитные маски разрешено не использовать при условии, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID -19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В данном случае, во время регистрации или посадки на борт воздушного судна, необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР -теста на COVID -19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Справка Finance.ua:

Ранее авиакомпания МАУ сообщила о отсрочке начала выполнения некоторых рейсов из Киева, Харькова и Днепра.