МАУ ужесточает требования относительно масок на борту самолетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” с 12 октября 2020 года обновляет меры безопасности на борту, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Об это сообщили в пресс-службе компании.
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