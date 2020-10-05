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МАУ ужесточает требования относительно масок на борту самолетов

МАУ ужесточает требования относительно масок на борту самолетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” с 12 октября 2020 года обновляет меры безопасности на борту, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Об это сообщили в пресс-службе компании.

Новые правила:

  • ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;
  • запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни;
  • защитные маски разрешено не использовать при условии, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В данном случае, во время регистрации или посадки на борт воздушного судна, необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Справка Finance.ua:

  • Ранее авиакомпания МАУ сообщила о отсрочке начала выполнения некоторых рейсов из Киева, Харькова и Днепра.
  • Также авиаперевозчик приостановил начало выполнения рейсов в Баку.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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