МАУ отсрочила несколько рейсов в октябре

Авиакомпания МАУ откладывает начало выполнения некоторых рейсов из Киева, Харькова и Днепра.
Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.
Каких рейсов это касается:
Почему? Пересмотр расписания полетов в конце летней навигации связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации. Также на решение повлияло ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября до 11 октября.
Кроме того, изменена частота выполнения еще нескольких рейсов:
В компании отметили, что все остальные маршруты остаются без изменений. Забронировать билет можно на сайте авиакомпании.
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