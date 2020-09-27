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МАУ отсрочила несколько рейсов в октябре

МАУ отсрочила несколько рейсов в октябре

Авиакомпания МАУ откладывает начало выполнения некоторых рейсов из Киева, Харькова и Днепра.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Каких рейсов это касается:

  • откладываются рейсы Киев-Брюссель-Киев и Киев – Дюссельдорф – Киев (до 24 октября 2020 года);
  • с 4 октября временно прекращается выполнение рейсов Харьков-Тель-Авив-Харьков и с 8 октября – Днепр – Тель-Авив – Днепр.

Почему? Пересмотр расписания полетов в конце летней навигации связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации. Также на решение повлияло ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября до 11 октября.

Кроме того, изменена частота выполнения еще нескольких рейсов:

  • рейсы Киев – Тель-Авив – Киев будут выполняться с исключением частоты каждый вторник, остальные частоты – по расписанию: по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям;
  • рейсы Одесса – Тель-Авив – Одесса будут выполняться каждый четверг.

В компании отметили, что все остальные маршруты остаются без изменений. Забронировать билет можно на сайте авиакомпании.

Справка Finance.ua:

  • Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, имеют расширенные возможности сервиса «Управление бронированием» – пассажиры могут самостоятельно в режиме онлайн менять дату перелета.
  • Недавно авиакомпания МАУ временно отменила рейсы до Еревана из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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По материалам Finance.UA
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