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МАУ приостановила авиарейсы в Азербайджан

МАУ приостановила авиарейсы в Азербайджан

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) приостановила начало выполнения рейсов в Баку.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Авиакомпания Международные авиалинии Украины продолжает анализ целесообразности полетов в зону армянско-азербайджанского конфликта в соответствии с требованиями авиационной безопасности. По итогом утреннего среза рисков было решено отменить третий регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на пятницу 2 октября в 17:10 UTC”, – говорится в сообщении.

Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности.

Кроме этого, самостоятельные действия МАУ по ограничению полетов в зону конфликта синхронизируются с позицией Государственной авиационной службы Украины.

По материалам Finance.UA
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