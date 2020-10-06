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В этом году ВВП уменьшится на 6% - глава Нацбанка

В этом году ВВП уменьшится на 6% - глава Нацбанка

По предварительным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП уменьшится примерно на 6%.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию ZN.UA.

«До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится примерно на 6%», – сказал Шевченко.

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Относительно роста ВВП в следующем году, по его словам, существует несколько прогнозов: НБУ, правительства, МВФ.

“Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. Мы еще не имеем официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции в сентябре почти не изменился в годовом измерении», – отметил глава НБУ.

По материалам Зеркало Недели
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