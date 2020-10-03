Авто на метане: украинцам будут компенсировать часть расходов на покупку

Сеть заправочных CNG станций “Укравтогаз” группы “Нафтогаз” запускает программу CNG FORWARD для компенсации затрат на приобретение нового и подержанного транспорта на метане (CNG).
Об этом сообщает пресс-служба Укравтогаза.
“Чтобы создать для украинских перевозчиков и предприятий дополнительный стимул к обновлению собственных автопарков и уменьшить финансовую нагрузку на бизнес клиента, компания Укравтогаз разработала программу компенсации затрат на приобретение нового и подержанного транспорта на экологическом CNG”, – рассказывают в компании.
Инфографика: ukravtogaz.com
Как отмечается, компенсация стоимости авто будет происходить за счет предоставления долгосрочных фиксированных скидок на CNG топливо. Максимальный срок продолжительности программы составляет 10 лет. Уже в течение первых пяти лет владелец транспорта может вернуть в зависимости от категории транспортного средства до 25% стоимости нового авто и более 90% – подержанного.
Инфографика: ukravtogaz.com
“Программа подойдет для юридических лиц, владельцев автопарков, перевозчиков, предприятий и компаний, которые стремятся обновить свой автопарк на более современный, экологичный и экономичный транспорт.
Участники программы, которые приобретут новое или подержанное транспортное средство с установленным ГБО от завода-производителя или переоборудуют новый автомобиль, могут получать ежемесячную компенсацию средств на собственный счет”, – говорится в сообщении.
Инфографика: ukravtogaz.com
Одним из главных условий является наличие первой регистрации автомобиля на территории Украины.
“Владельцы транспорта должны заключить договор с ГП «Укравтогаз» на приобретение CNG топлива не позднее 30 дней с момента первой регистрации автомобиля в Украине (или регистрации ГБО)”, – добавили в компании.
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