Авто на метане: украинцам будут компенсировать часть расходов на покупку

Сеть заправочных CNG станций “Укравтогаз” группы “Нафтогаз” запускает программу CNG FORWARD для компенсации затрат на приобретение нового и подержанного транспорта на метане (CNG).

Об этом сообщает пресс-служба Укравтогаза.

“Чтобы создать для украинских перевозчиков и предприятий дополнительный стимул к обновлению собственных автопарков и уменьшить финансовую нагрузку на бизнес клиента, компания Укравтогаз разработала программу компенсации затрат на приобретение нового и подержанного транспорта на экологическом CNG”, – рассказывают в компании.



Инфографика: ukravtogaz.com

Как отмечается, компенсация стоимости авто будет происходить за счет предоставления долгосрочных фиксированных скидок на CNG топливо. Максимальный срок продолжительности программы составляет 10 лет. Уже в течение первых пяти лет владелец транспорта может вернуть в зависимости от категории транспортного средства до 25% стоимости нового авто и более 90% – подержанного.



Инфографика: ukravtogaz.com

“Программа подойдет для юридических лиц, владельцев автопарков, перевозчиков, предприятий и компаний, которые стремятся обновить свой автопарк на более современный, экологичный и экономичный транспорт.

Участники программы, которые приобретут новое или подержанное транспортное средство с установленным ГБО от завода-производителя или переоборудуют новый автомобиль, могут получать ежемесячную компенсацию средств на собственный счет”, – говорится в сообщении.



Инфографика: ukravtogaz.com

Одним из главных условий является наличие первой регистрации автомобиля на территории Украины.

“Владельцы транспорта должны заключить договор с ГП «Укравтогаз» на приобретение CNG топлива не позднее 30 дней с момента первой регистрации автомобиля в Украине (или регистрации ГБО)”, – добавили в компании.