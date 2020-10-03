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"Налог на Facebook": в Раду внесли проект об 20% НДС на онлайн-услуги зарубежных компаний

"Налог на Facebook": в Раду внесли проект об 20% НДС на онлайн-услуги зарубежных компаний

В Верховную Раду 2 октября 2020 года внесли законопроект №4184, который вводит НДС (20%-ный налог) для цифровых услуг зарубежных компаний. Он коснется большинства иностранных сервисов, которыми пользуются украинцы. Это Facebook, Netflix, Steam, сервисы Apple и Amazon и др.

Что нового предлагает законопроект?

Документ дополняет Налоговый кодекс еще одной статьей 208 – о налогообложении электронных услуг. Согласно тексту этой статьи:

  • Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физлицам на территории Украины, облагаются НДС (20%).
  • Компания-нерезидент — это компания, у которой нет в стране постоянного представительства. Для того, чтобы оказывать услуги украинцам, она должна зарегистрироваться в украинской налоговой как плательщик НДС. Это условие работает, если за предыдущий год компания поставила физлицам в Украине услуг на эквивалент 1 млн грн. Если сумма меньше, можно зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно. Это все происходит через электронный сервис «НДС для лиц-нерезидентов».
  • Если услуги предоставляются в Украине через посредника, то для этого проекта он и является поставщиком. Если посредник — тоже нерезидент, он подпадает под действие этой статьи.
  • В то же время, из кодекса исключают норму о «налоге на иностранную рекламу», то есть, как поясняет замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, украинские юрлица и ФЛПы не должны будут платить 20% налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

Авторы проекта в пояснительной записке приводят пример стран ЕС и России. В последней с 1 января 2017 года работает НДС для таких услуг. С тех пор плательщиками НДС в РФ зарегистрировались Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking.com, отмечают авторы проекта.

Справка Finance.ua:

  • Аналогичный законопроект уже вносили в парламент в мае этого года, но он пока что не попал в сессионный зал. Многие эксперты тогда сошлись во мнении, что это будет означать подорожание услуг для пользователей на 20%.
По материалам ain.ua
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