"Налог на Facebook": в Раду внесли проект об 20% НДС на онлайн-услуги зарубежных компаний

В Верховную Раду 2 октября 2020 года внесли законопроект №4184, который вводит НДС (20%-ный налог) для цифровых услуг зарубежных компаний. Он коснется большинства иностранных сервисов, которыми пользуются украинцы. Это Facebook, Netflix, Steam, сервисы Apple и Amazon и др.
Что нового предлагает законопроект?
Документ дополняет Налоговый кодекс еще одной статьей 208 – о налогообложении электронных услуг. Согласно тексту этой статьи:
Авторы проекта в пояснительной записке приводят пример стран ЕС и России. В последней с 1 января 2017 года работает НДС для таких услуг. С тех пор плательщиками НДС в РФ зарегистрировались Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking.com, отмечают авторы проекта.
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