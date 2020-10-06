Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине

Экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине. Для снижения бедности необходим устойчивый экономический рост.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Как отмечается в прогнозе, бедность, рассчитанная на основе международной черты бедности в 5,5 долларов в день, является низкой в Украине и, как ожидается, вырастет на 0,2 п.п. в 2020 году до 2,3%.

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При более высоких порогах рост бедности будет больше. При этом ожидается, что уровень бедности, который будет рассчитан на основе национальной черты бедности Всемирного банка для Украины, увеличиться на 2 п.п. в 2020 году.

“Устойчивый экономический рост необходим для снижения уровня бедности в среднесрочной перспективе”, – говорится в документе.