0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Индекс человеческого развития в Украине за последние 10 лет не улучшился - Всемирный банк

Индекс человеческого развития в Украине за последние 10 лет не улучшился - Всемирный банк

По уровню человеческого развития Украина находится ниже среднего уровня Европы и Центральной Азии и этот показатель за 10 лет не улучшился.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Украинская молодежь не имеет возможности для того, чтобы вырасти продуктивными взрослыми. Только родившийся ребенок в нашей стране может получить только достижение в 63% производительности взрослого человека с достаточным уровнем образования.

Во Всемирном банке отмечают, что этот показатель выше среди стран с подобным уровнем экономического роста, но одновременно он ниже показателей Европы и Центральной Азии.

Чтобы решать эту проблему, нужны достаточно большие инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту населения. Так, например, в Польше ребенок может рассчитывать на достижение 75% производительности, а в Таджикистане – 50%.

Индекс человеческого развития – это показатель для оценки человеческого развития в разных странах мира. Для его формирования принимают во внимание следующие критерии: а) долгую и здоровую жизнь, б) доступ к знаниям; в) достойный уровень жизни.

Здоровая жизнь измеряется средней продолжительностью жизни в стране, образование – количеством потраченных на обучение лет людьми до 25 лет. А уровень жизни рассчитывается валовым национальным доходом на душу населения в долларах.

В 1990 году Украина имела значение Индекса 0,705, а в 2018 г. показатель вырос до 0,750. Однако, это все же ниже среднего уровня стран Европы и Центральной Азии. За 29 лет независимости продолжительность жизни в Украине увеличилась на 2,3 года, а среднее количество лет обучения выросло на 2,6 года.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.