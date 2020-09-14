Индекс человеческого развития в Украине за последние 10 лет не улучшился - Всемирный банк

По уровню человеческого развития Украина находится ниже среднего уровня Европы и Центральной Азии и этот показатель за 10 лет не улучшился.
Об этом говорится в отчете Всемирного банка.
Украинская молодежь не имеет возможности для того, чтобы вырасти продуктивными взрослыми. Только родившийся ребенок в нашей стране может получить только достижение в 63% производительности взрослого человека с достаточным уровнем образования.
Во Всемирном банке отмечают, что этот показатель выше среди стран с подобным уровнем экономического роста, но одновременно он ниже показателей Европы и Центральной Азии.
Чтобы решать эту проблему, нужны достаточно большие инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту населения. Так, например, в Польше ребенок может рассчитывать на достижение 75% производительности, а в Таджикистане – 50%.
Индекс человеческого развития – это показатель для оценки человеческого развития в разных странах мира. Для его формирования принимают во внимание следующие критерии: а) долгую и здоровую жизнь, б) доступ к знаниям; в) достойный уровень жизни.
Здоровая жизнь измеряется средней продолжительностью жизни в стране, образование – количеством потраченных на обучение лет людьми до 25 лет. А уровень жизни рассчитывается валовым национальным доходом на душу населения в долларах.
В 1990 году Украина имела значение Индекса 0,705, а в 2018 г. показатель вырос до 0,750. Однако, это все же ниже среднего уровня стран Европы и Центральной Азии. За 29 лет независимости продолжительность жизни в Украине увеличилась на 2,3 года, а среднее количество лет обучения выросло на 2,6 года.
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