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"Новая почта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за мошенников

"Новая почта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за мошенников

С 7 октября “Новая почта” приостанавливает предоставление услуги “Сейф-сервис”.

Об этом Finance.ue сообщили в пресс-службе компании.

Что это за услуга: сервис был запущен в тестовом режиме в августе для проведения безопасных онлайн-сделок. Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. Только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу.

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В компании отметили, что такая услуга удобна и полезна как для продавца, так и для покупателя, поэтому пользовалась спросом.

“К сожалению, мы видим, что услугой стали злоупотреблять мошенники. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов, компания решила приостановить действие услуги”, – заявили в “Новой почте”.

Что же произошло. Мошенники якобы от имени Новой почты присылают клиентам смс с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. “Новая почта” постоянно блокировала такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются.

При этом в компании отметили, что все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.

По материалам Finance.UA
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