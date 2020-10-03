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Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был произведен в 7:29 по времени Восточного побережья США (в 14:29 по киевскому времени) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, используемая для запусков повторно, спустя 8 минут 24 секунды должна сделать управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, находящуюся в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны будут «поймать» в надводные сети или выловить из воды две детали обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. Сейчас компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в дальнейшем – с 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

По материалам Економічна Правда
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