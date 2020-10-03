Минфин дал оценку возможных шоков для экономики Украины

Министерство финансов Украины назвало основные риски макроэкономической среды в 2021 году. Также произведена оценка их влияния на основные макроэкономические показатели.
Об этом говорится в документе “Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году”, который подготовил Минфин.
Как отмечается в документе, сравнение основных рисков, которые были определены прогнозом экономического и социального развития на 2020 – 2022 годы и прогнозом на 2021 – 2023 годы, свидетельствует, что их перечень несколько изменился.
В частности, существенный негативный шок для экономики может быть вызван ухудшением условий внешнего финансирования и ростом безработицы. В то же время риск резкого роста цен на энергоносители (в частности, на нефть), который был актуален в предыдущем прогнозе, в краткосрочной перспективе маловероятен.
Так, снижение объемов транзита природного газа из Российской Федерации по территории Украины (с 65 млрд кубометре в 2020 году до 40 млрд кубометров в 2021 году в соответствии с условиями заключенного соглашения) оценивается в минус 0,6 п. п. от валового внутреннего продукта.
Согласно правительственному прогнозу, в 2021 году номинальный ВВП Украины составит 4 506 млрд грн.
Усиление гибридных угроз национальной экономике со стороны Российской Федерации приведет к потере 0,2 п. п.
Кроме того, формирование значительного дисбаланса на рынке труда, сокращение занятости оценивается в минус 1,1 п. п.
Дефицит внешнего финансирования и сужение доступа к международным рынкам капиталов – минус 0,7 п. п.
Получение низкого урожая зерновых культур – минус 0,9 п. п.
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